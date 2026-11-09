Đồn Biên phòng Long Khốt - cầu nối kiến thức pháp luật đến nhân dân vùng biên giới

Phối hợp trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật

Một buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tại địa bàn xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh) thường bắt đầu với các nội dung tập trung vào quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh và những hành vi vi phạm thường gặp ở khu vực biên giới. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với lực lượng Công an xã Tuyên Bình đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Không chỉ tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải thích những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, giúp bà con nhận biết các hành vi vi phạm, hiểu rõ trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự và biết cách thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Chị Phan Thị Phượng Hằng ở ấp Thái Bình Trung, xã Tuyên Bình chia sẻ: “Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng và Công an xã, chúng tôi hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, nhất là trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, bà con cũng biết cách thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý”.

Cán bộ tuyên truyền của Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp cùng Công an xã Tuyên Bình tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn chuyển đổi số cho nhân dân.

Cùng với tuyên truyền, Đồn Biên phòng Long Khốt còn chủ động phối hợp với các lực lượng trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn; duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc theo thẩm quyền. Trong đó tập trung cao vào việc phòng ngừa những hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và các loại tội phạm khác.

Hiệu quả của công tác phối hợp còn được thể hiện qua kết quả đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Long Khốt đã bắt giữ, xử lý 7 vụ với 30 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; bàn giao 1 đối tượng có quyết định truy nã cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xử lý. Đơn vị cũng khởi tố 1 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về nhập cảnh; xử phạt vi phạm hành chính 28 đối tượng về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, Đồn Biên phòng Long Khốt chú trọng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thông qua mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử, hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tiếp cận các nguồn thông tin chính thống.

Trong quá trình hướng dẫn, đơn vị kết hợp tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện thông tin giả, thông tin xấu độc và những dấu hiệu bất thường khi giao dịch trực tuyến. Cách làm này giúp người dân vừa biết sử dụng các tiện ích số, vừa nâng cao cảnh giác, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo.

Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra lưu động, kiểm soát quản lý chặt chẽ khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp bàn giao đối tượng truy nã theo quy định.

Trung tá Đỗ Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt nhấn mạnh: “Đơn vị xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn. Cùng với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nhân dân nâng cao kiến thức, kỹ năng số, tiếp cận các tiện ích thiết thực trong cuộc sống. Qua đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý, bảo vệ biên giới”.