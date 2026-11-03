Đồn Biên phòng Lạc Quới khánh thành tượng đài "Nghe lời non nước"

Đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình tượng đài “Nghe lời non nước”.

Chiều 3/11, Đồn Biên phòng Lạc Quới (An Giang) tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài “Nghe lời non nước”.

Công trình được hoàn thành sau hơn một tháng thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ đề ra. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do Công ty TNHH Antraco tài trợ, cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tượng đài “Nghe lời non nước” có nguồn gốc từ tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình ảnh Bác Hồ dặn dò chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Công trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là địa điểm để cán bộ, chiến sĩ báo công, nhắc nhớ lời dạy của Bác.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy ý nghĩa công trình, gắn với công tác giáo dục truyền thống, tăng cường đoàn kết, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.