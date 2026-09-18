Đợt thi đua diễn ra từ ngày 19-9 đến 7-11. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Ia Mơ; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Ia Mơ phát động đợt thi đua chào mừng 50 năm ngày truyền thống. Ảnh: N.T

Trong thời gian thi đua, Đồn Biên phòng Ia Mơ tập trung tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của đơn vị; tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đền ơn đáp nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ phấn đấu giữ vững bản lĩnh chính trị, nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng tâm của đợt thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức luyện tập, hội thi, hội thao; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đội thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: N.T

Đơn vị cũng gắn đợt thi đua với xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tăng cường quản lý tư tưởng, quân số và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Tại lễ phát động, các đội thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơ đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị.