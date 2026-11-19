Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường sử dụng máy bơm chuyên dụng hút nước ra khỏi khoang tàu cá bị chìm tại bến cá Lạch Trường. Ảnh: Hải Chuyền

Do ảnh hưởng của thời tiết, tàu cá TH-90589-TS (dài 20m, hành nghề lưới rê) do ông Trương Đình Ánh (sinh năm 1990, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) làm chủ, trong quá trình neo đậu tại bến cá Lạch Trường đã gặp sự cố và bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã khẩn trương huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy bơm chuyên dụng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chủ tàu triển khai các biện pháp bơm nước, cứu hộ phương tiện, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Đến 11 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng.