Đồn Biên phòng Hiền Kiệt gắn phong trào “Thi đua Quyết thắng” với xây dựng địa bàn vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt giúp các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thu hoạch lúa.

Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 3,796km đường biên giới với 3 mốc quốc giới 317, 318 và 319 tiếp giáp nước bạn Lào. Trên địa bàn xã Hiền Kiệt có 6 bản, đồng bào dân tộc Thái chiếm 98% dân số. Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào “Thi đua Quyết thắng”, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; làm tốt công tác giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm, xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác khen thưởng được chú trọng, gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất, khen thưởng phong trào thi đua với khen thưởng tổ chức đảng và tổ chức quần chúng hằng năm, tạo sức lan tỏa, khích lệ phong trào thi đua rộng khắp trong toàn đơn vị. Trong đó, chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... các tổ, trạm công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng duy trì nghiêm hoạt động tuần tra, kiểm soát và quản lý, bảo vệ biên giới. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh đến công tác. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về biên phòng biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP quy định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 38 buổi với 2.976 lượt người nghe; cấp phát 2.645 tờ gấp tìm hiểu pháp luật; đăng 6 bài, 28 tin trên trang facebook của BĐBP tỉnh và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, bản... Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới và đối ngoại biên phòng. Trong đó, phối hợp với Đại đội 215, Trung đội Biên phòng Hin Đăm và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước CHDCND Lào giao ban, tổ chức tuần tra song phương 4 lần với 48 lượt CBCS tham gia; tuần tra đơn phương bảo vệ biên giới 41 lần với 256 lượt CBCS tham gia.

Song song với đó, đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 19 cán bộ, đảng viên đến từng hộ gia đình gặp gỡ, động viên, tuyên truyền, hỗ trợ giống vật nuôi, sách vở cho học sinh... trị giá khoảng 15 triệu đồng. Tiếp tục đỡ đầu 12 em học sinh với số tiền 88,8 triệu đồng, nhận đỡ đầu 6 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và nhận nuôi dưỡng 1 cháu tại đơn vị. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn; thân nhân CBCS và cá nhân quân nhân... trị giá trên 45 triệu đồng; phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Đồng - là con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn sửa chữa nhà ở...; đồng thời thăm hỏi, tặng quà 74 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn với giá trị 74 triệu đồng.

Nhằm chăm lo đời sống cho CBCS đúng chế độ, tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, tăng gia sản xuất đạt trên 2 tấn rau xanh, củ, quả; 1 tấn thịt, cá, gia cầm các loại,... duy trì quân số khỏe đạt 98,6%; đồng thời tu sửa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cảnh quan đơn vị.

Với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm qua Đồn Biên phòng Hiền Kiệt luôn được tặng thưởng danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng” và nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của CBCS luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.