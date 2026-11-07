Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp chữa cháy 3 tàu cá của ngư dân

Các lực lượng tham gia chữa cháy tàu cá của ngư dân. Ảnh: Trần Giỏi

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Hàm Luông, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 6/11, đơn vị nhận được tin báo của ngư dân về việc 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực Rạch Bắc Kỳ xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hàm Luông điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đến hiện trường. Đơn vị đồng thời phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 và Công an xã Tân Thủy tổ chức chữa cháy, ngăn chặn lửa cháy lan sang các phương tiện neo đậu lân cận.

Hai tàu cá xảy ra cháy ban đầu là tàu BT-07485-TS do ông Huỳnh Văn Dự (sinh năm 1972) làm chủ và tàu BT-92142-TS do ông Lê Văn Sơn (sinh năm 1959) làm chủ. Cả hai chủ tàu đều trú tại ấp An Thới, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang tàu cá BT-92999-TS do ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1973, trú tại ấp An Hạnh, xã Tân Thủy) làm chủ.

Tại hiện trường, hai tàu cá bị cháy hoàn toàn, một tàu cá bị cháy một phần. Ảnh: Trần Giỏi

Các lực lượng đã tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, kịp thời khống chế đám cháy. Đến 0 giờ 25 phút ngày 7/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy làm 2 tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị cháy hoàn toàn, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng; tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do sự cố chập điện tại bình ắc quy.