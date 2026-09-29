Đồn Biên phòng Hải Vân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật

Tại tọa đàm, đại diện các đội, trạm nghiệp vụ và Chi đoàn trình bày tham luận, trao đổi những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo từ cơ sở. Các ý kiến thống nhất đổi mới giáo dục chính trị sát với tình huống đặc thù; chuyển từ “quản lý hành chính” sang chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh để gỡ vướng mắc từ sớm.

Đặc biệt đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy các cấp và tính tự giác phòng ngừa vi phạm của mỗi cá nhân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Thông qua đó, Đồn Biên phòng Hải Vân thống nhất tăng cường công tác dự báo, kiểm tra, giám sát và nâng cao bản lĩnh xử lý đúng pháp luật các tình huống nhạy cảm; quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.