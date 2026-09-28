Đồn Biên phòng Hải Vân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật

Đại tá Đinh Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Trình bày báo cáo đề dẫn, Trung tá Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân đánh giá khái quát những kết quả đạt được, ghi nhận ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại diện các đội, trạm và Chi đoàn thuộc Đồn Biên phòng Hải Vân ký kết giao ước thi đua tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng – Viết tiếp bản hùng ca”.

Đại diện các đội, trạm nghiệp vụ và Chi đoàn trình bày tham luận, trao đổi những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo từ cơ sở. Các ý kiến thống nhất đổi mới giáo dục chính trị sát với tình huống đặc thù; chuyển từ “quản lý hành chính” sang chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh để gỡ vướng mắc từ sớm. Nhất là đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy các cấp và tính tự giác phòng ngừa vi phạm của mỗi cá nhân, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đinh Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng biểu dương công tác chuẩn bị và tinh thần đoàn kết của đơn vị. Đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định nhằm ngăn chặn biểu hiện suy thoái tư tưởng từ sớm; nâng cao cảnh giác trên không gian mạng và quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Sau tọa đàm, các tổ, đội cần cụ thể hóa bằng văn bản cam kết và thường xuyên sơ kết, khen thưởng kịp thời.

Toàn cảnh chương trình tọa đàm.

Thông qua tọa đàm, Đồn Biên phòng Hải Vân thống nhất tăng cường công tác dự báo, kiểm tra, giám sát và nâng cao bản lĩnh xử lý đúng pháp luật các tình huống nhạy cảm. Qua đó, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng – Viết tiếp bản hùng ca”.