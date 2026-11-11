Đồn Biên phòng Hải Vân khởi tố 3 đối tượng liên quan ma túy

Các đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, ngày 2-11, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (SN 1987, trú tại Đà Nẵng) trước số nhà 223 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Vũ, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Tiếp đó, tại trước số 64 đường Gò Dư, lực lượng chức năng bắt giữ Hứa Lê Xuân Hiền (SN 1981, trú phường An Khê), thu giữ 2 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 2 gam.Mở rộng điều tra, lúc 17h cùng ngày, tổ công tác giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (SN 1998, trú phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng chức năng thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại, trọng lượng khoảng 30 gam cùng một số tang vật liên quan.

Ngày 9-11, Trung tá Bùi Huỳnh Tấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân, ký quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến Duyên và vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến Vũ, Hiền. Hồ sơ, tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.