Đồn Biên phòng Hải Vân khởi tố 2 vụ án ma túy, liên quan 3 đối tượng

Trước đó, thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 2-11, lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Hòa Khánh. Lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, tại trước số nhà 223 đường Mẹ Suốt, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (SN 1987, trú tại Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng bị khởi tố

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, chiều cùng ngày, tại trước số 64 đường Gò Dư, lực lượng phối hợp bắt giữ Hứa Lê Xuân Hiền (SN 1981, trú phường An Khê, Đà Nẵng), thu giữ 2 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 2 gam.

Từ kết quả điều tra ban đầu, đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (SN 1998, trú phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên, tổ công tác thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại, trọng lượng khoảng 30 gam cùng một số tang vật liên quan.

Ngày 9-11, Trung tá Bùi Huỳnh Tấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên và vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan Nguyễn Anh Vũ, Hứa Lê Xuân Hiền. Hồ sơ, tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công Hạnh