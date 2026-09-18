Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong các ngày từ 16 đến 17-9, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động khu vực xã Cẩm Thạch là 331,2mm; xã trung Hạ là 266mm; xã Tân Kỳ là 183,8mm…

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức lực lượng bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, nhà ở không bảo đảm an toàn; tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Với tinh thần “Ở đâu nhân dân cần, ở đó có người lính Biên phòng”, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra. Đồng thời, phối hợp bảo đảm an toàn tại các khu vực xung yếu, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân dọn dẹp sau mưa lũ.

Cùng với việc giúp dân trong đợt bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa còn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.