Đồn Biên phòng giúp hội viên, phụ nữ nâng cao hiểu biết về pháp luật

Báo cáo viên Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung quy định pháp luật cho hội viên phụ nữ

Tại hội nghị, báo cáo viên Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, trong đó chú trọng các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và trách nhiệm của công dân trong chấp hành pháp luật.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Giao Bình biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn, hội nghị đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, nắm vững quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó chủ động tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giao Bình, ghi nhận sự phối hợp của Đồn Biên phòng Quất Lâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Đồng chí Trung tá Lâm Quang Hào, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quất Lâm, nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm đã cùng hội viên, phụ nữ xã chia sẻ, trao đổi kiến thức pháp luật.

Hội nghị là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đồn Biên phòng Quất Lâm với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng địa bàn biên giới biển an toàn, ổn định và phát triển.