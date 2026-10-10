Đồn Biên phòng Gành Hào phát hiện đối tượng bị truy tìm của cơ quan công an

Đối tượng Bùi Thanh An bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Tá

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 10/10/2026, tàu cá mang số hiệu TG-94536-TS hành nghề dịch vụ hầu cần nghề cá, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Bùi Nhật Vinh (sinh năm 2007, ngụ tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng vào cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) làm thủ tục nhập bến.

Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào tiến hành làm thủ tục nhập bến cho tàu cá. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm diện thuyền viên, đơn vị phát hiện trên tàu có thuyền viên Bùi Thanh An (sinh năm 2005, ngụ khu phố Tân Trung, phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp) đang là đối tượng truy tìm của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp liên quan đến hành vi trộm cấp tài sản (xe mô tô hai bánh) tại khu phố Tân Trung, phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 5/9/2026.

Đồn Biên phòng Gành Hào tiến hành tạm giữ đối tượng và hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.