Đồn Biên phòng Gành Hào phát hiện đối tượng bị truy tìm

Chiều 10/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Gành Hào cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ bàn giao Bùi Thanh An (SN 2005, ngụ khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 10/10/2026, tàu cá mang số hiệu TG-94536-TS, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông Bùi Nhật Vinh (SN 2007, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên khác vào cửa biển Gành Hào, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, làm thủ tục nhập bến.

Lực lượng Đồn Biên phòng Gành Hào phát hiện đối tượng Bùi Thanh An bị truy tìm.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và kiểm diện thuyền viên, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào phát hiện Bùi Thanh An là người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp truy tìm liên quan đến vụ trộm cắp xe mô tô hai bánh xảy ra ngày 5/9/2026 tại khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Gành Hào tiến hành tạm giữ người này, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.