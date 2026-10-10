Đồn Biên phòng Gành Hào phát hiện đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy tìm

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 10/10/2026, tàu cá mang số hiệu TG-94536-TS, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông B.N.V. (sinh năm 2007, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên vào cửa biển Gành Hào, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, làm thủ tục nhập bến.

Trong quá trình làm thủ tục nhập bến, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào tiến hành kiểm tra, kiểm soát và kiểm diện thuyền viên trên tàu. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thuyền viên B.T. A. (sinh năm 2005, ngụ khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) là người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp truy tìm liên quan đến vụ việc có dấu hiệu trộm cắp xe mô tô hai bánh, xảy ra tại khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui vào ngày 5/9/2026.

Đối tượng B.T.A. bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Gành Hào.

Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Gành Hào tiến hành tạm giữ đối tượng B.T. A để hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.