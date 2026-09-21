Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp di dời hơn 40 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 21-9, nhận được tin báo của nhân dân về việc xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu tại đỉnh núi Pơrlai (thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Ga Ry đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và tổ chức lực lượng cơ động đi kiểm tra thực tế hiện trạng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân thôn Gari vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Qua khảo sát, nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, có nguy cơ sạt lở đất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới chân núi, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân di dời khẩn cấp. Nhờ sự chủ động và quyết liệt, các lực lượng đã di dời 40 hộ, với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, về vị trí trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ gạo các gia đình tại khu tránh trú.

Để giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích từ nguồn dự trữ, hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu tránh trú. Đồng thời, đơn vị cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi nhằm bảo đảm sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại khu ở tập trung.

Lực quân y Đồn Biên phòng Ga Ry thăm khám sức khỏe cho người già.

Hiện tại, trên địa bàn Đồn Biên phòng Ga Ry quản lý có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn đang tiếp tục túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai và các khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.