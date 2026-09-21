Đồn Biên phòng Ga Ry kịp thời di dời 40 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao

Vị trí xuất hiện các vết nứt trên đỉnh núi Pơrlai. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, nhận tin báo của người dân về việc khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu, cùng nhiều cây cối bị gãy đổ, Đồn Biên phòng Ga Ry lập tức tổ chức lực lượng kiểm tra thực tế.

Qua khảo sát, đơn vị nhận thấy nguy cơ sạt lở đất rất cao, có thể đe dọa đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ di chuyển lương thực người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Đồn Biên phòng Ga Ry cử 25 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp đến nơi tránh trú an toàn.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, sau khi phát hiện nguy cơ sạt lở, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều tài sản và người dân được sơ tán, di chuyển đến vị trí an toàn. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Qua đó, 40 hộ dân với 133 nhân khẩu đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm, Đồn Biên phòng Ga Ry trích nguồn dự trữ hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình.

Đồng thời cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi nhằm bảo đảm sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh tại khu ở tập trung.

Bác sĩ quân y thăm khám sức khỏe người cao tuổi sau khi sơ tán. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Trường, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đang duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai và các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đại diện Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ lương thực cho người dân đến sơ tán. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Đồng thời sẵn sàng triển khai phương án hỗ trợ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.