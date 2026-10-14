Đồn Biên phòng Đức Long tặng quà học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập
Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đức Long tổ chức tặng quà học sinh Trường Mầm non xã Đức Long và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long, góp phần động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập.
Tại chương trình, đơn vị trao tặng 100 suất quà cho Trường Mầm non xã Đức Long; 289 chiếc áo và 175 chiếc mũ len cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long, tổng trị giá quà tặng 35 triệu đồng.
Những phần quà thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long đối với thế hệ măng non nơi biên giới, góp phần sẻ chia khó khăn, chăm lo điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/don-bien-phong-duc-long-tang-qua-hoc-sinh-vuot-kho-vuon-len-trong-hoc-tap-3193354.html