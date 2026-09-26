Đồn Biên phòng Đất Mũi giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển nơi cực Nam Tổ quốc
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, tình hình địa bàn, hoạt động của các loại đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trao đổi thông tin, tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
Trung tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng trong tình hình mới; triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền vùng biển, không để bị động, bất ngờ.
Từ đầu năm đến nay, trên khu vực địa bàn đơn vị quản lý, tình hình chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, cũng như tàu thuyền ngư dân trên địa bàn đánh bắt xâm phạm vùng biển của các nước trong khu vực.
Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-bien-phong-dat-mui-giu-vung-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-bien-noi-cuc-nam-to-quoc-1058386