Đồn Biên phòng Đất Mũi giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển nơi cực Nam Tổ quốc

Trung tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng trong tình hình mới; triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Từ đầu năm đến nay, trên khu vực địa bàn đơn vị quản lý, tình hình chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, cũng như tàu thuyền ngư dân trên địa bàn đánh bắt xâm phạm vùng biển của các nước trong khu vực.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi:

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Trên địa bàn đơn vị quản lý, hằng ngày có hàng trăm phương tiện trong và ngoài tỉnh ra, vào.

Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khi tham gia các hoạt động trên biển.

Bộ đội Biên phòng Đất Mũi hướng dẫn ngư dân treo các khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật trên tàu.

Kiểm tra hệ thống định vị trên tàu của ngư dân.

Trao Cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi phối hợp với chính quyền địa phương trao đổi thông tin, nắm tình hình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi đồng hành cùng người dân trong các hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ðất Mũi luôn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Trao quà tặng học sinh nghèo học giỏi nhân dịp năm học mới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi chăm sóc cảnh quan đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi luyện tập thể dục thể thao.

Chăm sóc khu vực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng các em học sinh tìm hiểu sách, báo tại phòng đọc của đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Chủ động nắm địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi cực Nam Tổ quốc.