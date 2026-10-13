Đồn Biên phòng Đất Mũi đưa tiện ích số đến với ngư dân

Chuyển đổi số theo chân ngư dân vươn khơi

Lực lượng biên phòng Cà Mau hướng dẫn người dân tra cứu thông tin bằng mã QR. Ảnh: Lam Khánh

Tại vùng đất Mũi Cà Mau, nơi đời sống người dân gắn liền với những chuyến biển và hoạt động khai thác thủy sản, việc tiếp cận thông tin chính thống, nắm vững các quy định pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình, mỗi chủ tàu và ngư dân. Tuy nhiên, để những thông tin ấy thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các buổi phổ biến tập trung mà cần được triển khai bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu, thuận tiện cho người dân.

Mã QR được dán trên tàu đánh cá để người dân có thể dẽ dàng truy cập. Ảnh: Lam Khánh

Xuất phát từ yêu cầu đó, Đồn Biên phòng Đất Mũi đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, đến từng hộ dân, từng tàu cá để phổ biến những nội dung thiết thực, hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin số và nâng cao nhận thức về lợi ích của chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.

Điểm đáng chú ý là việc tuyên truyền được kết hợp với ứng dụng mã QR. Những mã QR cung cấp kiến thức pháp luật và thông tin đường dây nóng hỗ trợ người dân được cán bộ, chiến sĩ dán tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc quan sát, quét mã và tra cứu. Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, người dân có thêm một kênh tiếp cận nội dung cần thiết nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Chuyển đổi số đang từng bước đến gần hơn với người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Ảnh: Lam Khánh

Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, Trung tá Phạm Nam Sơn cho biết: Với ngư dân thường xuyên vươn khơi, những thông tin pháp luật được số hóa còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời giúp họ biết cách liên hệ với lực lượng chức năng khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ”.

Từ từng mã QR được đưa đến tận tay người dân, chuyển đổi số dần trở nên gần gũi, thiết thực hơn, gắn với đời sống, sinh kế và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn biên giới biển.

Chuyển đổi số gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác định công tác tuyên truyền phải đi đôi với hành động thực tiễn, tạo chuyển biến trong nhận thức và cách làm của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được chú trọng nhằm từng bước hình thành văn hóa số, nâng cao kỹ năng số và đổi mới phương pháp làm việc theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Chuyển đổi số mở ra những phương thức tuyên truyền mới đối với các đơn vị biên phòng. Ảnh: Lam Khánh

Đối với các đơn vị biên phòng, chuyển đổi số không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn mở ra những phương thức tuyên truyền mới, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn. Cách làm của Đồn Biên phòng Đất Mũi cho thấy việc ứng dụng công nghệ sẽ phát huy hiệu quả thiết thực khi được triển khai sát với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của người dân.

Chuyển đổi số từng bước gắn với yêu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Lam Khánh

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; cơ quan chính trị chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia gắn với ngày hội toàn quân học tập số. Nội dung tuyên truyền được định hướng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm từng địa bàn, đơn vị.

Cùng với đó, việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số từng bước trở thành công việc thường xuyên, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Phạm Nam Sơn cho biết thêm.

Từ thực tiễn tại Đồn Biên phòng Đất Mũi, có thể thấy hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ nằm ở những nền tảng hay công nghệ hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách công nghệ phục vụ con người. Một mã QR có thể mở ra nguồn thông tin pháp luật; một số điện thoại đường dây nóng có thể giúp người dân kết nối với lực lượng chức năng khi cần thiết. Điều quan trọng là người dân biết cách sử dụng và thực sự tiếp cận được những tiện ích ấy.

Mang mã QR đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, đến với từng tàu cá, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi đang góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống bằng những hành động cụ thể. Từ những việc làm bình dị nơi tuyến đầu, kỹ năng số được lan tỏa, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển an toàn, ổn định, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với Nhân dân.