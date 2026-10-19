Đồn Biên phòng đảo Trần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chống khai thác IUU

Cụ thể, Đồn Biên phòng đảo Trần đã cử 16 lượt tổ với 52 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật cho 347 lượt người; tập trung phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam và các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần tuyên truyền cho ngư dân các quy định về khai thác thuỷ sản. Ảnh: Hữu Việt

Qua đó, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền chống khai thác IUU cho 414 lượt người trên 125 lượt tàu cá; trao tặng 200 cờ Tổ quốc, 25 ảnh Bác Hồ và 250 tờ rơi. Đồng thời, vận động ngư dân tích cực tham gia các tổ tàu thuyền an toàn, tự quản ngư trường, bến bãi, trở thành những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển đảo.

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, Đồn Biên phòng đảo Trần đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng, 1 phương tiện vi phạm quy định về neo đậu trong lãnh hải Việt Nam, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng theo Nghị định số 162/2023/NĐ-CP...

Để thúc đẩy chuyển đổi số, đơn vị đã triển khai mô hình "Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới", đơn vị đã hướng dẫn người dân sử dụng "Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh", thực hiện dán 8 mã QR tố giác tội phạm trên địa bàn và 31 phương tiện. Đồng thời, Đồn Biên phòng đảo Trần triển khai quy trình, thủ tục đăng ký xuất, nhập bến qua mã QR (bố trí 8 mã QR trên đảo và 32 phương tiện tàu cá), tạo thuận lợi tối đa cho ngư dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và địa bàn.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, năm 2026, đơn vị đã tham mưu, đề xuất khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi có tình huống phát sinh trên biển.