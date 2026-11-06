Đồn Biên phòng Đàm Thủy tổ chức 'Tiết học biên cương' cho 120 học sinh

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đàm Thủy tham gia chương trình “Tiết học biên cương” tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; các văn bản pháp lý liên quan đến việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc; nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hướng dẫn cách nhận biết hệ thống đường biên giới, các loại cột mốc và ý nghĩa của từng loại mốc trên thực địa; hướng dẫn học sinh các kỹ năng gấp, xếp chăn, màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân và bảo quản giày dép, đồ dùng cá nhân...

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, kết hợp trao đổi, giải đáp những câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, giúp các em nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.