Đồn Biên phòng Đàm Thủy tổ chức 61 lần tuần tra, bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhận diện đường biên, mốc giới.

Nhằm phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân trong bảo vệ chủ quyền, đơn vị tổ chức 4 lần hướng dẫn nhận biết đường biên, cột mốc cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ xóm, xã và nhân dân với 163 lượt người tham gia. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay cùng lực lượng biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể, nhà trường, đơn vị kết nghĩa tổ chức 36 cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan, thu hút 108 lượt cán bộ, chiến sĩ và 266 hộ dân tham gia. Thực hiện tuyên truyền riêng lẻ và tại thực địa cho 10.272 lượt người, phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền trực quan.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đồn chủ trì bắt giữ 3 vụ/8 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1,63 gam hêrôin, 1 vụ/1 đối tượng vi phạm về pháo nổ, thu giữ 6,4 kg pháo, nhập cảnh trái phép 2 vụ/2 công dân quốc tịch Trung Quốc.