Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tổ chức 'Trung thu yêu thương' cho thiếu nhi xóm Bồng Sơn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy cùng các đơn vị phối hợp và người dân xóm Bồng Sơn tại chương trình “Trung thu yêu thương”.

Tại chương trình, các đơn vị tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục ca, múa, hát vui tươi về rằm Trung thu; trao hơn 100 suất quà tặng thiếu niên, nhi đồng trong xóm. Mỗi suất quà trị giá khoảng 800 nghìn đồng, gồm 2 bánh Trung thu, 1 áo ấm, bột giặt, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm.

Chương trình mang đến cho trẻ em vùng biên giới không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm đối với thiếu niên, nhi đồng hoàn cảnh khó khăn.