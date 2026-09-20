Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tổ chức 'Trung thu yêu thương' cho thiếu nhi xóm Bồng Sơn
Tối 19/9, Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đàm Thủy và Đoàn thiện nguyện Hải Đăng thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Trung thu yêu thương” cho thiếu niên, nhi đồng xóm Bồng Sơn, xã Đàm Thủy.
Tại chương trình, các đơn vị tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục ca, múa, hát vui tươi về rằm Trung thu; trao hơn 100 suất quà tặng thiếu niên, nhi đồng trong xóm. Mỗi suất quà trị giá khoảng 800 nghìn đồng, gồm 2 bánh Trung thu, 1 áo ấm, bột giặt, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm.
Chương trình mang đến cho trẻ em vùng biên giới không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm đối với thiếu niên, nhi đồng hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/don-bien-phong-dam-thuy-phoi-hop-to-chuc-trung-thu-yeu-thuong-cho-thieu-nhi-xom-bong-son-3192532.html