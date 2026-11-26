Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Đàm Thủy lắp đặt đèn.

Nguồn kinh phí do Ban Thanh niên Chính phủ hỗ trợ công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” với 30 đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 100 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên đơn vị, địa phương cùng nhân dân phối hợp triển khai lắp đèn, đưa hệ thống đèn vào phục vụ đời sống tại khu dân cư biên giới.

Công trình góp phần tạo thuận lợi để người dân đi lại, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xóm, bản sáng, đẹp, an toàn. Đây là hoạt động thiết thực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.