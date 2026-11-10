Đồn Biên phòng Đàm Thủy khánh thành tượng đài 'Nghe lời non nước'

Tham dự có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy; Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Đàm Thủy.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài "Nghe lời non nước".

Công trình tượng đài “Nghe lời non nước” được xây dựng tại khuôn viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy, khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần căn dặn người chiến sĩ Biên phòng. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng thành kính và biết ơn vô hạn của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan, công trình còn là địa chỉ giáo dục truyền thống trực quan, có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi lời Bác dạy, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Dịp này, Đồn Biên phòng Đàm Thủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nùng Trí Cao tổ chức ký kết nghĩa giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp giữa hai đơn vị; phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới.