Đồn Biên phòng Đăk Nhoong giúp bệnh binh 92 tuổi thu hoạch lúa

5 sào lúa của gia đình bà Y Kluc đã chín rộ, nếu không thu hoạch kịp thời sẽ đối mặt với rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến sản lượng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngày 17/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong vừa hoàn thành việc hỗ trợ thu hoạch 5 sào lúa cho gia đình bà Y Kluc, trú tại thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Y Kluc 92 tuổi, là bệnh binh, sống neo đơn. Trong khi đó, 5 sào lúa của gia đình đã chín rộ, nếu không thu hoạch kịp thời sẽ đối mặt với rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến sản lượng. Qua công tác bám nắm địa bàn, tổ công tác của đơn vị đã ghi nhận hoàn cảnh và tham mưu chỉ huy phương án hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị gặt, tuốt lúa và vận chuyển về tận nhà cho bà Y Kluc. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống đồng hỗ trợ gia đình. Dù thời tiết và điều kiện gặt hái gặp không ít khó khăn, các chiến sĩ đã tích cực thực hiện từ khâu gặt, tuốt đến vận chuyển lúa về tận nhà cho bà Y Kluc.

Sau một ngày lao động khẩn trương, toàn bộ diện tích lúa đã được thu hoạch xong.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Biên phòng, bà Y Kluc chia sẻ: “Tôi già, không còn sức làm việc nặng. Nhìn 5 sào lúa chín rộ mà không có người gặt, tôi lo mất mùa lắm. May mắn có các chú Bộ đội Biên phòng không quản vất vả xuống ruộng gặt rồi chở lúa về tận nhà. Các chú thương dân như người thân trong gia đình. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng đã luôn quan tâm đến những người neo đơn”.

Bà Y Kluc cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ gia đình gặt xong 5 sào lúa. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hoạt động thiết thực này góp phần cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Nhoong về công tác dân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo ở khu vực biên giới

Trung tá Bùi Quang Thắng, Chính trị viên phó cho biết, đơn vị tiếp tục rà soát các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn để có phương án giúp đỡ phù hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trong các mùa vụ cao điểm.