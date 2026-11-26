Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Trần Ngọc Tùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi; đại biểu các cơ quan chức năng của Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo xã Đăk Plô; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong.

Đại tá Trần Ngọc Tùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Tháng 11-1976, thực hiện Chỉ thị của Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, 42 cán bộ, chiến sĩ Công an vũ trang Vĩnh Linh được tăng cường cho tỉnh Gia Lai - Kon Tum để thành lập đồn mang phiên hiệu 403, tiền thân của Đồn Biên phòng Đăk Nhoong ngày nay.

Những ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ vừa xây dựng doanh trại tạm thời, vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các hoạt động xâm nhập, chống phá, lấn chiếm biên giới. Trải qua 3 lần chuyển vị trí đóng quân, bộ đội vẫn phải sinh hoạt trong những căn nhà gỗ ván đơn sơ. Đến nay, doanh trại được xây dựng cơ bản, có điện lưới, nước sạch và nước ấm phục vụ sinh hoạt của bộ đội trong mùa lạnh. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 24,918km đường biên giới với 12 cột mốc chính và 4 cọc dấu phụ.

Đại tá Trần Ngọc Tùng trao giấy khen tặng các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Đăk Nhoong.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới, cột mốc mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Từ năm 1991 đến nay, đơn vị phối hợp mở 37 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho 862 học viên; xây dựng 25 nhà đại đoàn kết, 5 nhà tình thương; tổ chức khám, chữa bệnh cho 16.750 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trị giá hơn 255 triệu đồng; nhận đỡ đầu 6 học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và 2 cháu trong mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Tùng biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong trong 50 năm qua. Đồng chí lưu ý, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong giới thiệu cột mốc biên giới cho đoàn viên, thanh niên địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong giúp người dân thu hoạch lúa.

Đặc biệt, trong điều kiện triển khai chính quyền địa phương hai cấp, các xã sau sáp nhập có địa bàn rộng hơn, đặt ra những yêu cầu và khó khăn mới đối với công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới. Vì vậy, đơn vị cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Ngọc Tùng thay mặt Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi trao giấy khen cho tập thể Đồn Biên phòng Đăk Nhoong và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.