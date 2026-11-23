Đơn vị phối hợp triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với 4 đợt hoạt động trong năm

Hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản

Trên vùng biên giới xã Quảng Trực, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân đã trở nên gần gũi. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những người lính quân hàm xanh còn tích cực đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và xây dựng địa bàn ngày càng ổn định.

Một trong những hoạt động dân vận thiết thực là hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản vào thời điểm cao điểm mùa vụ. Những ngày này, tại bon Đắk Huýt, màu áo xanh biên phòng xuất hiện giữa những vườn cà phê đang vào vụ thu hoạch. Người thu hái, người gom quả, người vận chuyển, tất cả cùng chung tay giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế cà phê chín rụng, thất thoát sản lượng.

Tại vườn cà phê của gia đình anh Lê Đăng Tuấn và chị Phan Thị Hồng Diệu, với hơn 3 ha cà phê, sản lượng mỗi năm khoảng 10 tấn cà phê nhân, việc thu hoạch đúng thời điểm là áp lực không nhỏ khi lao động chủ yếu chỉ có hai vợ chồng.

Chị Diệu chia sẻ: “Gia đình tôi có diện tích cà phê khá lớn nhưng chỉ có hai vợ chồng làm nên mỗi mùa thu hoạch rất vất vả. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang quan tâm, xuống tận vườn hỗ trợ, gia đình rất vui và biết ơn. Nhờ có các anh giúp sức, công việc thu hái được đẩy nhanh hơn”.

Theo Trung tá Nguyễn Viết Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Dang, hằng năm, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ những gia đình khó khăn, thiếu nhân công trong mùa thu hoạch nông sản. Qua đó, vừa giúp người dân ổn định sản xuất, vừa tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội với nhân dân.

Một trong những hoạt động dân vận thiết thực là hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản vào thời điểm cao điểm mùa vụ

Đưa dân vận đến gần hơn với đời sống

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, năm 2026, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã tổ chức 12 đợt hướng dẫn người dân chuyển đổi số. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ ngày càng được mở rộng.

Đối với địa bàn biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tiếp cận công nghệ vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, thông qua hướng dẫn trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ góp phần giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số, tiếp cận thông tin và sử dụng những tiện ích phục vụ đời sống.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với 4 đợt hoạt động trong năm. Chương trình góp phần quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích chị em phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và tham gia các phong trào tại địa phương.

Đặc biệt, công trình thắp sáng đường biên với chiều dài 3,5 km được phối hợp thực hiện đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân. Công trình không chỉ mang lại lợi ích dân sinh mà còn thể hiện sự chung tay của lực lượng biên phòng, các tổ chức và nhân dân trong xây dựng địa bàn biên giới.

Công trình thắp sáng đường biên với chiều dài 3,5 km được phối hợp thực hiện đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân. Công trình không chỉ mang lại lợi ích dân sinh mà còn thể hiện sự chung tay của lực lượng biên phòng, các tổ chức và nhân dân trong xây dựng địa bàn biên giới

Chăm lo thế hệ trẻ, vun đắp tình quân dân

Một điểm nhấn khác trong công tác dân vận của đơn vị là chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, chương trình “Nâng bước em tới trường” đang hỗ trợ 36 cháu; mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận nuôi, chăm sóc 1 cháu. Đây không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính biên phòng đối với thế hệ trẻ vùng biên. Sự đồng hành của đơn vị góp phần tiếp thêm điều kiện để các em vượt qua khó khăn, duy trì việc học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Cùng người dân dọn dẹp vệ sinh trên một số tuyến đường, giữ cho môi trường của xã biên giới Quảng Trực được xanh- sạch- đẹp

Nhìn từ những hoạt động trong năm 2026, công tác dân vận của Đồn Biên phòng Đắk Dang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội đến đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em. Mỗi hoạt động có cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó quân – dân. Ở địa bàn biên giới, thế trận biên phòng toàn dân không chỉ được xây dựng từ những chuyến tuần tra hay hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn bắt nguồn từ sự đồng thuận, tin tưởng và trách nhiệm của mỗi người dân.

Bằng những việc làm cụ thể, gần gũi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang đang góp phần biến tình cảm quân - dân thành sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Bởi khi đời sống nhân dân ổn định, lòng dân được củng cố, mỗi bon làng, mỗi hộ gia đình sẽ trở thành một điểm tựa quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.