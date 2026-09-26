Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số phục vụ đời sống

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền, với 32 xã, phường biên giới (16 xã biên giới đất liền; 16 xã, phường khu vực biên giới biển). Ở nhiều địa bàn miền núi, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư cũng không đồng đều. Vì vậy, để chuyển đổi số (CĐS) thực sự đi vào đời sống, việc tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến thông tin mà còn phải từ những thao tác cụ thể, thiết thực.

Từ yêu cầu đó, các đơn vị BĐBP tỉnh Thanh Hóa tăng cường phối hợp trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng những tiện ích số phục vụ đời sống, giải quyết thủ tục hành chính và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại xã biên giới Mường Lát, Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Tén Tằn được giao phụ trách địa bàn 5 thôn, khu phố với 1.656 hộ, 7.044 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khoảng 25%. Từ đặc điểm địa bàn, ĐBP Tén Tằn xây dựng kế hoạch, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp Công an xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên… tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số.

Tại nhà văn hóa khu phố Tén Tằn, cán bộ Biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, xác thực tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, khai thác các tiện ích trên môi trường số.

Hướng dẫn người dân quét mã QR thực hiện thủ tục tại Trạm cửa khẩu Tén Tằn.

Với người cao tuổi hoặc người chưa thành thạo điện thoại thông minh, cách hướng dẫn được điều chỉnh cho phù hợp. Cán bộ không chỉ giới thiệu mà trực tiếp thao tác cùng người dân, giải thích từng bước theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ông Vi Văn Biên (70 tuổi), cựu chiến binh khu phố Tén Tằn cho biết, trước đây nhiều tiện ích trên điện thoại còn khá xa lạ với ông. Sau khi được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, ông từng bước biết sử dụng VNeID, tra cứu các thông tin cần thiết. Việc được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp giúp ông dễ tiếp cận công nghệ hơn, thay vì chỉ nghe phổ biến hoặc tự tìm hiểu.

Không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích, công nghệ số đang được ĐBP Tén Tằn sử dụng như một kênh kết nối với cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

ĐBP Tén Tằn ứng dụng mã QR vào tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự. Đến nay, Đồn đã triển khai gần 250 mã QR tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tại nhà văn hóa, khu dân cư, nhiều địa điểm công cộng.

Theo Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Mường Lát, việc phối hợp triển khai mã QR tạo thuận lợi cho người dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời giúp lực lượng Công an và BĐBP có thêm nguồn tin từ cơ sở để chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những mã QR nhỏ được đặt tại các khu dân cư đã tạo thêm một kênh kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng. Khi việc phản ánh trở nên thuận tiện hơn, người dân có thêm điều kiện tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên ĐBP Tén Tằn cho biết, CĐS ở địa bàn biên giới là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì bởi điều kiện kinh tế, thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau. Vì vậy, BĐBP không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để người dân biết, hiểu, sử dụng được các tiện ích số.

Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến quét mã QR để gửi thông tin, CĐS đang dần hiện diện trong đời sống ở các bản làng biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng biên giới ngày càng phát triển, bình yên.

CĐS cũng được ứng dụng trực tiếp vào nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu. Tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn, công nghệ hỗ trợ cán bộ trong công tác kiểm tra, kiểm soát; đồng thời giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh, góp phần giảm thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục.