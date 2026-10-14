Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun phát động thi đua cao điểm

Đợt thi đua cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Trọng tâm đợt thi đua là nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các bộ phận của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cam kết thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua cao điểm.

Gắn phong trào thi đua với công tác vận động quần chúng, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.