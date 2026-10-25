Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun chung tay vì đồng bào biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và Đoàn thiện nguyện trao quà cho nhân dân trên địa bàn.

Đoàn từ thiện “Đông ấm rẻo cao" đã trao tặng 113 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho Nhân dân và 300 suất quà dành cho các em học sinh. Bên cạnh hoạt động trao quà, các thành viên trong đoàn còn tổ chức nấu ăn, phục vụ bà con Nhân dân và học sinh tại điểm trường thôn Lủng Chư. Chương trình có tổng trị giá quà tặng và các hoạt động hỗ trợ ước tính 400 triệu đồng.

Chương trình “Đông ấm rẻo cao” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Những việc làm thiết thực mang hơi ấm yêu thương đến với đồng bào và học sinh vùng biên giới Sơn Vĩ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chung sức xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.