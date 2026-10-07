Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun chăm lo hậu phương, vun đắp tình quân dân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun xuống hỗ trợ gia đình ông Chảo Lão Lử, thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ thu hoạch lúa. Trên ruộng, bộ đội và người dân cùng gặt, tuốt lúa rồi vận chuyển thóc về nhà. Có bộ đội giúp sức, công việc mùa vụ của gia đình ông Lử vơi bớt nhọc nhằn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun giúp gia đình ông Chảo Lão Lử, thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch lúa.

Con trai ông Lử là Binh nhất Chảo Vần Kiên, sinh năm 2006, nhập ngũ tháng 3-2026. Trên Kiên có một chị gái. Bước vào vụ gặt, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ gia đình thu hoạch lúa.

Ông Chảo Lão Lử bày tỏ: “Các chú bộ đội đến giúp gặt lúa, gia đình tôi mừng lắm. Nhìn các chú cùng làm, không ngại vất vả, tôi rất xúc động. Tôi cảm ơn Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Tôi cũng nhắc nhở, động viên con trai yên tâm công tác, nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun cùng người dân đập lúa, tách hạt tại ruộng.

Với ông Lử, những ngày công giúp đỡ còn mang đến sự yên lòng khi con đang tại ngũ. Tình cảm của đơn vị dành cho gia đình là nguồn động viên để ông tiếp tục nhắc nhở con trai phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Xúc động trước sự quan tâm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, Binh nhất Chảo Vần Kiên chia sẻ: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Không quản nắng mưa, các đồng chí đã giúp gia đình tôi gặt lúa, thu hái thành quả sau nửa năm lao động vất vả”.

Hỗ trợ gia đình quân nhân thu hoạch lúa là việc làm thiết thực của Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, góp phần chăm lo hậu phương quân đội.

Gia đình bớt nỗi lo mùa vụ, người chiến sĩ trẻ cũng thêm vững tâm học tập, rèn luyện. Tình đồng chí, đồng đội được thể hiện qua sự sẻ chia gần gũi ấy, từ công việc trong đơn vị đến những lo toan ở quê nhà.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, cho biết: “Chăm lo hậu phương quân nhân là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm của đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ. Giúp gia đình chiến sĩ thu hoạch lúa là việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần san sẻ công việc mùa vụ. Qua đó, chúng tôi mong muốn bộ đội yên tâm công tác, để các gia đình thêm tin tưởng, tiếp tục đồng hành với đơn vị trong giáo dục, động viên con em mình”.

Ở xã biên giới Sơn Vĩ, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh chăm lo gia đình quân nhân, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun thường xuyên hỗ trợ bà con phát triển sản xuất. Cán bộ được phân công bám địa bàn, hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa, ngô. Khi bà con cần giúp sức trong mùa vụ, đơn vị huy động lực lượng hỗ trợ.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun hỗ trợ người dân chăm sóc rau màu, phát triển sản xuất.

Cùng làm việc trên ruộng cũng là dịp để bộ đội trò chuyện, nghe bà con kể về chuyện làm ăn, sinh hoạt, những khó khăn của gia đình. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn hoàn cảnh từng hộ, có cách giúp đỡ phù hợp. Công tác vận động quần chúng vì thế gắn với đời sống, với những điều người dân đang cần, đang trăn trở.

Sự gần gũi ấy cũng tạo thuận lợi để đơn vị phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2027, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun đã thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, phối hợp với các ban, ngành của xã và các thôn nắm tình hình, triển khai tuyên truyền, vận động.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các quy định về đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cán bộ phụ trách địa bàn đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình để có cách vận động phù hợp.

Sự chủ động phối hợp của Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun góp phần cùng xã Sơn Vĩ chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027.

Qua rà soát, đến nay, xã Sơn Vĩ đã hoàn thành công tác sơ tuyển sức khỏe, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Giang, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng của địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm tình hình tại cơ sở, góp phần chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027.

Chăm lo hậu phương quân nhân, đồng hành với người dân trong cuộc sống, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun góp phần giúp bộ đội yên tâm công tác, củng cố niềm tin của bà con nơi biên giới. Sự gắn bó ấy là nền tảng để quân và dân cùng xây dựng, bảo vệ biên cương vững chắc.