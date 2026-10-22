Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh ký kết phối hợp vận hành trường nội trú liên cấp

Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng hai đơn vị tại lễ ký kết.

Theo kế hoạch ký kết giai đoạn 2026 - 2030, 2 đơn vị phối hợp duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú; hướng dẫn học sinh kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích, bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, xây dựng vườn rau tăng gia, giáo dục kỹ năng lao động và quan tâm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thích nghi với môi trường nội trú; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng; tăng cường tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từng bước triển khai mô hình “Tiết học biên cương”, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tổ chức tuyên truyền về biên giới cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.