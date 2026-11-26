Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Malypo phối hợp kiểm tra khu vực Mốc đôi 261.

Trong quá trình tuần tra, hai bên phối hợp kiểm tra đoạn biên giới từ Mốc 260 đến Mốc đôi 261, kết hợp tuyên truyền pháp luật về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; các hành vi vi phạm pháp luật thường gặp ở khu vực biên giới; quy định quản lý biên giới của mỗi nước cũng như nội dung các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai quốc gia. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện đối với 112 lượt người qua lại cửa khẩu, phát 3 văn bản tuyên truyền pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới.

Qua tuần tra, hai bên thống nhất đánh giá đường biên, mốc quốc giới trên đoạn biên giới được phân công bảo vệ nguyên trạng; phối hợp tuyên truyền pháp luật biên giới chung đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không phát sinh vụ việc cần phối hợp xử lý.

Sau tuần tra, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chế độ phối hợp công tác; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực từ Mốc giới số 260 đến Mốc đôi số 261 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, thông báo cho nhau những thông tin liên quan phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức dưới hình thức “Vòng quay may mắn”, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu thời gian phù hợp để tiếp tục tổ chức các đợt tuần tra song phương trong thời gian tới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.