Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy: Đưa pháp luật đến người dân vùng biên qua mã QR

Trong buổi sinh hoạt định kỳ với các tập thể, hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc ngày 26-9, bên cạnh trao đổi tình hình địa bàn và tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn bà con tiếp cận tài liệu bằng mã QR.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tiếp cận tài liệu tuyên truyền.

Nhiều nội dung được tích hợp vào mã QR, từ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đến kiến thức phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và những thông tin thiết thực khác. Thay vì chỉ nghe phổ biến tại buổi sinh hoạt hoặc nhận tài liệu giấy, người dân có thể lưu tài liệu trên điện thoại để xem lại, tra cứu hoặc chia sẻ khi cần.

Người dân thực hành quét mã QR để tiếp cận tài liệu tuyên truyền.

Đây cũng là một trong những cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cụ thể hóa mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang triển khai, gắn ứng dụng công nghệ với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy trực tiếp giải đáp, làm rõ các nội dung tuyên truyền sau khi người dân tiếp cận tài liệu qua mã QR.

Thượng tá Lê Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, cho biết: “Đơn vị xác định ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phải hướng đến sự thuận tiện và phù hợp với người dân. Vì vậy, cùng với tuyên truyền trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn bà con từng bước làm quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các tài liệu, thông tin cần thiết”.

Từ một thao tác quét mã đơn giản, người dân có thêm cách tiếp cận pháp luật và những kiến thức cần thiết về bảo vệ biên giới. Đây cũng là cách những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đưa chuyển đổi số vào công việc thường ngày, bắt đầu từ những việc gần gũi, thiết thực với người dân.