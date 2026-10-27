Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng ký kết phối hợp giáo dục, rèn luyện học sinh ​

​Tại lễ ký kết, hai đơn vị thống nhất tập trung phối hợp tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú hằng ngày; rèn luyện tác phong kỷ luật, tinh thần tự giác và khả năng thích ứng với môi trường mới cho học sinh. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẽ đồng hành cùng nhà trường hướng dẫn các em thực hiện thời gian biểu khoa học; rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tự giác qua các sinh hoạt thường ngày như gấp xếp chăn màn, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng ở và cảnh quan trường học. ​

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện học sinh.

Chương trình phối hợp nhấn mạnh việc giáo dục tinh thần đoàn kết giữa học sinh các dân tộc, phòng tránh bạo lực học đường, trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, cháy nổ; xây dựng đội ngũ học sinh nòng cốt tự quản và tổ chức các hoạt động trải nghiệm tập thể; kịp thời hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học; tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, mô hình đồng hành của Bộ đội Biên phòng và huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các em. ​Sau giai đoạn vận hành ban đầu, hai bên sẽ triển khai mô hình “Tiết học biên cương”, tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, giới thiệu đường biên, cột mốc và tổ chức tham quan thực địa.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho thế hệ trẻ.