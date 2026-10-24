Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thu giữ hơn 36 tấn đường kính nhập lậu

Tang vật đường kính do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thu giữ, chờ xử lý. Ảnh: Hoài Nam

Mới đây nhất, trong các ngày 19 và 21/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và ông Trần Minh Thỏa (sinh năm 1994, trú tại thôn 6 Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Tang vật bị thu giữ gồm 42 bao đường kính trắng, tổng trọng lượng 2.100kg, trị giá ước tính 23,6 triệu đồng.

Tính từ tháng 7/2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ 36.000kg đường kính nhập lậu. Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ với 27 đối tượng, tổng số tiền 304 triệu đồng; 6 vụ còn lại đang tiếp tục được xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.