Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó (Việt Nam) hội đàm với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Bình Mãng (Trung Quốc)

Quý III, trên nguyên tắc đoàn kết, hữu nghị và tương trợ lẫn nhau, hai bên duy trì hiệu quả nền nếp cơ chế gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin 105 lần qua thư và 7 lần gặp gỡ trực tiếp trên biên giới; phối hợp xác minh, trao trả, tiếp nhận 20 vụ/313 công dân xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, Trung Quốc trao trả 65 vụ/305 công dân Việt Nam, Việt Nam trao trả 4 vụ/8 công dân Trung Quốc; phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng thuộc diện truy tìm của phía Việt Nam.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ buổi hội đàm.

Hai bên thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp hoạt động qua lại cửa khẩu; nâng cao nhận thức pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn biên giới, cửa khẩu. Phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 24.035 lượt người; đăng ký, kiểm tra 27 lượt phương tiện và giám sát hơn 760 tấn hàng hóa các loại, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các biên bản đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật xuyên biên giới. Nâng cao hiệu quả phối hợp xác minh, trao trả công dân xuất, nhập cảnh trái phép; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn và thông quan thông suốt tại cửa khẩu. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thúc đẩy kết nối giao thông, hợp tác thương mại, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai nước.