Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó tuyên truyền bình đẳng giới gắn với chuyển đổi số

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được truyền đạt những nội dung trọng tâm, nâng cao nhận thức bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình cũng như cộng đồng; các biện pháp nhận diện, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Các đại biểu dự buổi truyền thông.

​Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó phát 150 tờ rơi tuyên truyền về chuyển đổi số; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh an toàn, tiếp cận thông tin chính thống trên không gian mạng; cách khai thác các ứng dụng số phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình.

​Thông qua chiến dịch truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số tại địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.