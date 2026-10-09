Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó trục xuất, tiếp nhận 18 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Sự việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ do hiểu nhầm trong cuộc sống hằng ngày nhưng chị N.T.T (sinh năm 1989, trú tại xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã đăng bài viết lên Facebook chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm chị P.T.H (sinh năm 1979, trú cùng xã Đức Cơ) và các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và đời sống gia đình chị H. Chị H đã yêu cầu chị T gỡ bỏ bài viết nhưng chị T không thực hiện nên đã trình báo Công an xã Đức Cơ.