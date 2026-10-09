Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó trục xuất, tiếp nhận 18 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó phối hợp với các lực lượng chức năng và Đại đội Quản lý biên giới Nà Po, Trung Quốc thực hiện trục xuất, tiếp nhận 18 công dân liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Trong đó, đơn vị phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh trục xuất 1 công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép; tiếp nhận 17 công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép do Đại đội Quản lý biên giới Nà Po trao trả.
Qua kiểm tra, xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/don-bien-phong-cua-khau-pac-bo-truc-xuat-tiep-nhan-18-truong-hop-xuat-nhap-canh-trai-phep-3193176.html