Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó tiếp nhận đối tượng bị truy nã đặc biệt
Trong quá trình tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Pác Bó (Cao Bằng) đã phát hiện một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt và bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.
Vào 14 giờ, ngày 19/11, Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó tiếp nhận 26 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép do Đại đội Quản lý biên giới Nà Po (Trung Quốc) trao trả.
Qua kiểm tra, xác minh thông tin, lực lượng chức năng phát hiện Lăng Văn Hà (sinh năm 1996, trú tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt. Hà bị truy nã về các tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Hiếp dâm” theo Quyết định truy nã số 20, ngày 4/10/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn.
Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý.
Việc phát hiện, tiếp nhận và bàn giao kịp thời đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/don-bien-phong-cua-khau-pac-bo-tiep-nhan-doi-tuong-bi-truy-na-dac-biet.html