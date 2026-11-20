Vào 14 giờ, ngày 19/11, Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó tiếp nhận 26 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép do Đại đội Quản lý biên giới Nà Po (Trung Quốc) trao trả.

Qua kiểm tra, xác minh thông tin, lực lượng chức năng phát hiện Lăng Văn Hà (sinh năm 1996, trú tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt. Hà bị truy nã về các tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Hiếp dâm” theo Quyết định truy nã số 20, ngày 4/10/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lăng Văn Hà được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: BPCB)

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý.

Việc phát hiện, tiếp nhận và bàn giao kịp thời đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.