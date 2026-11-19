Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó bàn giao đối tượng đang bị truy nã đặc biệt cho lực lượng chức năng.

Trong số 26 công dân Việt Nam được tiếp nhận, có 1 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt là Lăng Văn Hà, sinh năm 1996, địa chỉ tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh. Hà bị truy nã đặc biệt về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Hiếp dâm” theo quyết định truy nã số 20, ngày 4/10/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tiếp nhận từ Đại đội Quản lý biên giới Nà Po, Trung Quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó bàn giao đối tượng Lăng Văn Hà cho Công an tỉnh Lạng Sơn theo quy định.