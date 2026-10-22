Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện người bị tạm hoãn xuất cảnh liên quan vụ lừa đảo

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc với Trần Đoàn Đỉnh Cung tại đồn Biên phòng. Ảnh: Đinh Quân

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu, Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện một công dân Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia có thông tin cá nhân và đặc điểm nhận dạng trùng khớp với trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm ngăn chặn việc bỏ trốn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, xác minh, người này khai nhận tên Trần Đoàn Đỉnh Cung, sinh năm 1992, thường trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đơn vị đã mời đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiến hành các thủ tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời lập biên bản ghi lời khai, thông báo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.