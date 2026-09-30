Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn ký kết chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lý Quốc ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm bảo vệ biên giới; hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn biên giới; trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho hội viên.

Mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc” vận động hội viên, gia đình chấp hành quy định về biên giới; phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; phát hiện, cung cấp thông tin về vi phạm, tình hình an ninh, trật tự. Qua đó, phát huy vai trò phụ nữ trong giữ gìn bình yên xóm bản, gắn phát triển kinh tế gia đình với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.