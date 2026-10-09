Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, ngăn chặn 5 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới

Các đối tượng nhập cảnh trái phép và lái xe ô tô biển kiểm soát 14F-00538 bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc quốc giới 1323 (2), thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện 5 người (1 nam, 4 nữ) lội qua suối biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tổ công tác tiếp tục theo dõi và phát hiện nhóm người trên lên xe ô tô biển kiểm soát 14F-00538, di chuyển theo Quốc lộ 18C. Khi phương tiện đến khu vực Km 51+700, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên là Ngô Thiêm Tiến (sinh năm 1987, trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh). Trên xe có 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ. Tại thời điểm kiểm tra, 4 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Qua xác minh ban đầu, nhóm người trên gồm: Nguyễn Thị Tú Oanh (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Bá Nga (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Lạng Sơn), Phùng Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại thành phố Bắc Ninh), Vi Thị Viên (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 2001, trú tại thành phố Bắc Ninh). Theo thông tin ban đầu, cả 5 người đều sinh sống tại Trung Quốc trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Bá Nga là đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Tú Oanh khai nhận được một phụ nữ tên Hoa thuê tổ chức đưa 4 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.