Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Ảnh: Gia Hưng

Cụ thể, khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1979) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, thành phố Huế sử dụng thuyền gắn máy (còn gọi là cule), dài khoảng 6m, để đánh bắt cá trên vùng đầm phá.

Khi di chuyển đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác rồi bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động 1 ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Gia Hưng

Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.