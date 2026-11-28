Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ giúp dân di dời ngư lưới cụ. Ảnh: Văn Tánh

Tại Cửa Lở, dòng nước chảy xiết liên tục khoét sâu vào bờ sông, khiến tình trạng sạt lở diễn biến nhanh. Nhiều vị trí bị xâm thực nghiêm trọng. Một nhà tạm của người dân đã đổ sập, bị cuốn ra biển; một ngôi nhà liền kề xuất hiện tình trạng hở hàm ếch. Tình trạng sạt lở cũng đe dọa các nhà kho chứa ngư lưới cụ và phương tiện mưu sinh của ngư dân.

Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan di dời 2 hộ gia đình với 9 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm, đến ở tạm tại nhà người thân. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân khẩn trương vận chuyển các bao lưới, tủ và đồ dùng sinh hoạt đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và lực lượng dân quân giúp dân di dời tài sản, vật dụng gia đình. Ảnh: Văn Tánh

Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền xã An Phú căng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở nhằm ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Do nguy cơ sạt lở tại Cửa Lở vẫn còn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tiếp tục tham mưu cho chính quyền xã An Phú rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.