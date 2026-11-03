Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tổng kết công tác biên phòng năm 2026

Ngày 3-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2026. Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo.

Năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, khu vực cửa khẩu cảng biển. Đơn vị đã tổ chức 186 tổ tuần tra với 1.116 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện và xử lý 1 tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; kịp thời phát hiện, đấu tranh thành công 3 vụ án với 6 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 940g ma túy các loại; xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ, thu nộp ngân sách tổng số tiền hơn 234 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đơn vị đã làm thủ tục cho 412 lượt phương tiện với 46.339 lượt thuyền viên, 80.359 lượt du khách và hơn 5,2 triệu tấn hàng hóa, bảo đảm đúng quy định, an toàn. Đơn vị cũng đã điều động 495 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 40 lượt tàu, thuyền tham gia phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn; tổ chức di dời 654 hộ với 2.289 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, trao 143 phần quà, với tổng trị giá 112,4 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Thăng Long ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực cửa khẩu, cảng biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.