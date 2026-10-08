Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do lốc xoáy tại khu phố Nam Phố, phường Tô Châu. Ảnh: Danh Phương

Lúc 14 giờ ngày 7/10, tại khu phố Nam Phố, phường Tô Châu, tỉnh An Giang xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, làm tốc mái hai căn nhà của hai hộ gia đình. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông nhanh chóng cơ động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an và dân quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đơn vị huy động 15 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân khẩn trương thu dọn, di chuyển các tấm tôn, sửa chữa những phần nhà bị hư hỏng, lợp lại mái nhà. Các lực lượng phối hợp triển khai công việc, tập trung hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định nơi ở.

Cùng với hỗ trợ sửa chữa nhà, cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông góp phần giúp người dân từng bước khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.